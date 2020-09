Orașul Siret din Suceava a fost închis, din cauza numărului mare de cazuri COVID-19

19:30

Ieri, în România s-au înregistrat peste 1.700 de noi cazuri de infectare cu COVID-19, iar astăzi, cifra bolnavilor de SARS-CoV-2 s-a apropiat din nou de 1.700. La numai 4 zile de la redeschiderea școlilor, Nelu Tătaru a făcut un anunț de ultim moment. Nelu Tătaru a vorbit despre noi posibile restricții ce s-ar putea impune, […]