Alien Huang a murit la 36 de ani, în condiții suspecte. Avea o carieră de succes în muzică și actorie

20:00

Loredana Groza este cunoscută pentru stilul său excentric, iar de-a lungul timpului, artista a intrat de multe ori în „gura fanilor”, din cauza acestui lucru. Acum, însă, s-au produs câteva schimbări și se pare că nemulțumirile celor care o urmăresc pe vedetă în social media se leagă de faptul că aceasta folosește Photoshop în exces. […] The post Loredana Groza, criticată pentru că folosește Photoshop în exces. Ce gafă a făcut cântăreața, atunci când a încercat să-și modifice picioarele în aplicație appeared first on Cancan.ro.