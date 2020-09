Decizie îmbucurătoare în Afganistan! Numele mamei poate apărea pe certificatul de naștere al unui copil

21:20

Încarcerată la Penitenciarul de femei Târgşor, Magdalena Șerban a fost implicată într-o altercație cu unele dintre colegele din închisoare. Surse din cadrul instituției au făcut dezvăluiri despre acest incident în urma căruia și au subliniat că asasina de la metrou este dispusă să comită altă crimă în orice clipă.