A murit autorul romanului „Forrest Gump”, Winston Groom, care a dat viață personajului hollywoodian interpretat de Tom Hanks

Olguța Berbec a acceptat să ofere primele declarații despre minunea pe care o poartă în pântece de aproape jumătate de an. În cadrul interviului, solista de muzică populară a mărturisit că s-a confruntat cu unele probleme în timpul sarcinii, însă, în prezent, ea se simte foarte bine. Află și: Cântăreața Olguța Berbec a publicat prima poză