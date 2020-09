Franţa: Munca de acasă rămâne foarte recomandată, în contextul creşterii numărului de infectări

09:20

Jucătoarea japoneză Naomi Osaka, laureata ultimei ediţii a US Open, a declarat forfait pentru turneul de Mare Şlem de la Roland Garros (27 septembrie - 11 octombrie), din cauza unei leziuni persistente la o coapsă, informează AFP."Din păcate, nu voi putea juca la Roland Garros în acest an. Coapsa încă mă doare şi nu voi avea timp să mă pregătesc pentru zgură", a scris Osaka pe contul său de Twitter. ️ pic.twitter.com/W0tLuvib5U— NaomiOsaka大坂なおみ (@naomiosaka) September 18, 2020 "Aceste două turnee erau prea apropiate unul de celălalt pentru ca eu să le pot înlănţui în acest an'', a adăugat nipona, care va împlini 23 de ani luna viitoare.Anul acesta, între US Open şi Roland Garros este o pauză de doar două săptămâni, după ce Openul Franţei a fost amânat până la sfârşitul lunii septembrie, din cauza pandemiei de coronavirus, care a oprit circuitul profesionist de tenis timp de patru luni. În cazul unor jucători şi jucătoare, precum Osaka, pauza a fost chiar de şase luni, japoneza revenind în competiţie abia la sfârşitul lunii august, cu ocazia turneului de la Cincinnati, mutat în "bula" de la Flushing Meadows, care a găzduit apoi şi US Open.Naomi Osaka, numărul 3 mondial, a cucerit săptămâna trecută, la New York, cel de-al treilea titlu de Mare Şlem din cariera sa, după ce s-a impus anterior la US Open 2018 şi Australian Open 2019. Ea a învins-o în finală, cu 1-6, 6-3, 6-3, pe belarusa Victoria Azarenka (31 ani), care mai disputase anterior două finale la Openul Statelor Unite, în 2012 şi 2013, ambele pierdute în faţa americancei Serena Williams. AGERPRES (AS/editor: Mihai Dragomir, editor online: Gabriela Badea)