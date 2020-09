Ioana Grama, în război cu un brand renumit din România: „Sunt în stare de șoc, mi-au vorbit foarte urât”

09:10

Alien Huang a fost găsit mort, în condiții suspecte, în locuința sa. Celebrul actor și cântăreț, din Taiwan, avea vârsta de 36 de ani. Alien Huang a fost găsit fără suflare de către tatăl său cu care trebuia să ia prânzul în ziua respective. Se pare că actorul a fost murit imediat după ce a […] The post Alien Huang a murit la 36 de ani, în condiții suspecte. Avea o carieră de succes în muzică și actorie appeared first on Cancan.ro.