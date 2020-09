Belarus: Toate frontierele deschise, în pofida retoricii belicoase a lui Aleksandr Lukaşenko

14:10

Începerea noului an şcolar în contextul epidemiei de COVID-19, noua prelungire a stării de alertă începând cu 15 septembrie, inaugurarea unei noi magistrale de metrou în Bucureşti (Magistrala 5 de metrou, secţiunea Râul Doamnei - Eroilor), începerea judecării dosarului Colectiv de către Curtea de Apel Bucureşti, zile cu cifre record de îmbolnăviri cu noul coronavirus etc, reprezintă o parte dintre principalele evenimente interne ale intervalului 14-18 septembrie 2020.CORONAVIRUS* 1.527 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 au fost înregistrate, faţă de ultima raportare, în urma testelor efectuate la nivel naţional, informează, la 18 septembrie, Grupul de Comunicare Strategică (ora 13.00). Până la această dată, pe teritoriul României au fost confirmate 110.217 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus.Totodată, în data de 16 septembrie, s-a înregistrat cel mai mare număr de cazuri în 24 de ore de la debutul epidemiei în ţara noastră, respectiv 1.713 cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2.ALEGERI PARLAMENTARE 2020* Plenul Camerei Deputaţilor a adoptat, la 14 septembrie, un amendament la proiectul de lege privind modificarea şi completarea unor legi în materie electorală, potrivit căruia alegătorii români din diaspora vor avea la dispoziţie două zile - sâmbătă şi duminică -, pentru a vota la alegerile parlamentare din acest an. Legea a fost promulgată de preşedintele României în data de 16 septembrie.* PSD va candida singur la alegerile parlamentare din acest an, nu va face alianţe, a declarat preşedintele partidului, Marcel Ciolacu, la finalul şedinţei Consiliului Politic Naţional al partidului, din 15 septembrie. În acelaşi timp, Ciolacu a afirmat că "a primit votul colegilor pentru o alianţă post electorală locală cu Pro România, pentru a creiona viitoarele majorităţi în interesul cetăţenilor la consiliile judeţene şi consiliile locale".La rândul său, preşedintele liberalilor, premierul Ludovic Orban, a spus că PNL va participa "pe propriile picioare" la alegerile parlamentare şi nu va face cu PSD niciun fel de înţelegere guvernamentală, potenţialii parteneri fiind USR PLUS şi cei din Partidul Popular European.* Termenul limită de înregistrare a cetăţenilor români cu domiciliul sau reşedinţa în afara ţării pentru votul prin corespondenţă sau la o secţie de votare, la alegerile parlamentare, a fost prelungit până la 21 octombrie, a anunţat, la 16 septembrie, Autoritatea Electorală Permanentă.POLITIC* Guvernul a adoptat, la 14 septembrie, Hotărârea de Guvern nr. 782 prin care a prelungit din nou starea de alertă pe teritoriul României, începând cu 15 septembrie 2020. Hotărârea stabileşte mai multe măsuri în privinţa scrutinului local din 27 septembrie, printre care permiterea mitingurilor electorale şi a demonstraţiilor în limita a 100 de persoane, cu respectarea regulilor de igienă, dar şi obligaţia alegătorului de a-şi dezinfecta mâinile înainte de intrarea în secţia de vot şi la ieşire.JUSTIŢIE* Curtea Constituţională a României a stabilit, la 15 septembrie, că nu există conflict juridic între Guvern şi Parlament ca urmare a depunerii unei moţiuni de cenzură în sesiune extraordinară, respingând solicitarea premierului Ludovic Orban. "Existenţa conflictului juridic de natură constituţională este generată de depunerea moţiunii de cenzură în perioada dintre sesiunile ordinare ale Parlamentului, cât şi de convocarea unei sesiuni extraordinare având ca obiect numai prezentarea moţiunii de cenzură", se arată, printre altele, în sesizare.* Curtea de Apel Bucureşti începe, la 18 septembrie, judecarea apelului în dosarul ''Colectiv'', în care au fost condamnaţi în primă instanţă fostul primar al Sectorului 4, Cristian Popescu-Piedone, funcţionari din primărie, patronii clubului, doi pompieri, pirotehnişti şi reprezentaţii unei firme de artificii. Decizia Tribunalului Bucureşti a fost atacată cu apel de persoanele condamnate, dar şi de către procurori.* Direcţia Naţională Anticorupţie a informat, la 17 septembrie, că în lunile iunie, iulie şi august 2020 au fost condamnaţi definitiv 138 de inculpaţi în dosare de corupţie, printre aceştia numărându-se şi doi deputaţi.SOCIAL*La 16 septembrie, comisiile de buget ale Camerei Deputaţilor şi Senatului au dat raport de adoptare cu amendamente rectificării bugetare, cu 20 de voturi "pentru" şi unul "împotrivă". Cel mai important amendament aprobat de comisii a fost cel care abrogă articolul potrivit căruia punctul de pensie se majorează cu 14%, în acest fel rămânând în vigoare legea sistemului public de pensii care prevede majorarea acestuia cu 40%.* Campania anuală de vaccinare antigripală gratuită a demarat prin distribuirea primei tranşe de vaccin la nivel naţional - 330.000 de doze -, a informat Ministerul Sănătăţii. Pentru sezonul 2020-2021, ministerul a achiziţionat 3 milioane de doze de vaccin gripal, o cantitate dublă faţă de anul trecut. În cadrul campaniei de vaccinare gratuită a Ministerului Sănătăţii vor fi imunizate, cu prioritate, persoanele cu vârsta peste 65 de ani, cu boli cronice, în special boli respiratorii şi cardiovasculare, boli metabolice, copii şi bătrâni instituţionalizaţi, personal medical, precum şi gravide, conform recomandărilor OMS şi ECDC.EDUCAŢIE*Aproximativ 2.800.000 de elevi şi preşcolari au început, la 14 septembrie, cursurile noului an şcolar în condiţii speciale, având în vedere pandemia cu noul coronavirus, unii dintre ei urmând a învăţa online, alţii în sistem hibrid sau cu prezenţă în clasă. Potrivit ministrului Educaţiei, Monica Anisie, la 14 septembrie, 12.423 de unităţi de învăţământ funcţionau în scenariul verde, 4.915 unităţi în scenariul galben şi 263 de unităţi în scenariul roşu. Scenariile pot suferi modificări, în funcţie de evoluţia epidemiologică.ECONOMIC* Indicele ROBOR la 3 luni, în funcţie de care se calculează costul creditelor de consum în lei cu dobândă variabilă, a scăzut, la 15 septembrie, la 1,97% pe an, de la 1,98% pe an cât a fost luni, conform informaţiilor publicate de Banca Naţională a României (BNR), în aceeaşi zi. La debutul anului 2019, indicele ROBOR la 3 luni era 2,99% pe an, iar la începutul acestui an se situa la 3,19%. Pe data de 13 septembrie a anului trecut, indicele ROBOR era de 3,05% pe an, iar pe 16 septembrie se situa la 3,06%.TRANSPORT* Bucureştenii pot circula, începând cu 15 septembrie, pe Magistrala 5 de metrou, secţiunea Râul Doamnei - Eroilor, inclusiv Valea Ialomiţei. Secţiunea Râul Doamnei - Eroilor, inclusiv staţia şi Depoul Valea Ialomiţei, este finanţată integral din fonduri externe nerambursabile în cadrul POS-T 2007 - 2013, POIM 2014 - 2020 (85%) şi de la bugetul de stat (15%). Valoarea proiectului aprobat prin HG nr. 374/2019 este de aproape 3,224 miliarde de lei. Lucrările la acest proiect de investiţii au început în noiembrie 2011.* Preşedintele Klaus Iohannis participă, la 18 septembrie, la deschiderea tronsonului de autostradă Iernut - Cheţani, judeţul Mureş, conform Administraţiei Prezidenţiale. La eveniment va fi prezent şi premierul Ludovic Orban, alături de ministrul Transporturilor, Lucian Bode.SPORT* Gruparea FCSB a anunţat, la 15 septembrie, că, în urma testelor efectuate înaintea partidei cu Baccka Topola, din preliminariile Europa League la fotbal, au fost înregistrate şapte rezultate pozitive, dintre care şase aparţin membrilor din staful tehnic.Alte cinci cazuri de infectare cu COVID-19 au fost identificate în rândul jucătorilor din lotul echipei FCSB, în urma unei noi testări, a declarat, la 17 septembrie, pentru AGERPRES, secretarul general al Ligii Profesioniste de Fotbal, Justin Ştefan.* Jucătoarea română de tenis Irina Begu a învins-o uşor pe italianca Elisabetta Cociaretto, 6-2, 6-2, la 15 septembrie, în primul tur al turneului WTA de la Roma, dotat cu premii totale în valoare de 1.692.169 euro. * La 16 septembrie, a murit Mircea Pascu, fost preşedinte al Federaţiei Române de Fotbal, antrenor de tenis şi consilier al Federaţiei Române de Tenis. (n. 6 nov.1934).