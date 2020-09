Adela Chirică a făcut testul COVID-19: ”Am temperatură, tușesc și mi-e greață!” + Mesajul emoționant pentru fiul ei, Davis

09:50

Într-o emisiune TV, candidata USR PLUS Clotilde Armand pare că a scăpat porumbelul și a confirmat, practic, spusele procurorului Mircea Negulescu, zis și Portocală, cum că franțuzoaica ar fi puternic susținută de serviciile secrete. Mai multe persoane publice au acuzat-o pe Armand că ar fi reprezentat al intereselor statului francez în țara noastră, beneficiind și […] The post Clotilde Armand, gafă la TV! Candidata USR-PLUS a dat de înțeles că o susțin „instituțiile” appeared first on Cancan.ro.