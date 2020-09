AlegeriLocale2020/Vrancea: Tomac susţine că transparenţa decizională este cheia pentru recredibilizarea administraţiei publice

17:00

Copreşedinţii Alianţei USR PLUS Iaşi, Cosette Chichirău şi Monica Berescu, au declarat, joi, în cadrul unei conferinţe de presă, că ar prefera să nu facă alianţe politice după alegerile locale din 27 septembrie dacă celelalte partide sau membri ai acestora nu trec de criteriul integrităţii.Întrebată fiind de jurnalişti dacă după alegerile din 27 septembrie va fi dispusă să facă alianţe politice, Cosette Chichirău, care candidează la funcţia de primar la municipiului Iaşi, a spus că nu face "alianţe de dragul puterii" cu "oameni care sunt compromişi"."Decizia va fi luată după alegeri. Va depinde foarte mult de persoană, pentru că noi am văzut în Consiliul Local consilieri PMP votând nişte proiecte foarte urâte, consilieri PMP care ei înşişi au proiecte imobiliare. Dacă asta va fi în continuare cu consilierii PMP, va fi absolut exclus. Noi nu facem alianţe doar de dragul puterii, să aducem lângă noi oameni care sunt compromişi. Suntem complet confortabili să fim în opoziţie 4 ani de zile dacă asta înseamnă respectarea integrităţii şi bineînţeles progresul Iaşiului. Noi nu vrem să mai vedem construcţii haotice. Nu este ok consilierii locali să aibă propriile dezvoltări imobiliare. Nu este deloc ok. Pentru noi este inacceptabil", a răspuns Cosette Chichirău.Copreşedintele USR PLUS Monica Berescu a declarat că nu îşi doreşte o alianţă cu PNL atât timp cât la conducerea filialei ieşene se află ministrul Costel Alexe şi primarul Mihai Chirica. Foto: (c) ADRIAN CUBA / AGERPRES FOTO"În calitate de copreşedinte al Alianţei USR PLUS la Iaşi aş vrea să fac o precizare. Cât timp Mihai Chirica şi Costel Alexe sunt în PNL Iaşi nu discutăm de o eventuală alianţă. Aş vrea să fie clar pentru toată lumea. Chiar dacă nu vom câştiga Primăria vom avea o echipă foarte puternică de consilieri şi vom face foarte bine opoziţie. Logica PMP e aceeaşi logică pe PNL. Ceea ce a spus Cosette e în aceeaşi logică pe care o exprim şi eu acum. O alianţă cu PNL Iaşi, cât timp Mihai Chirica face parte din PNL Iaşi, nu este posibilă", a spus Monica Berescu.Prezent la conferinţa de presă, Dan Barna, copreşedinte la nivel naţional al Alianţei USR PLUS, a subliniat la rândul său importanţa integrităţii în privinţa alianţelor de după alegerile locale."Să nu fie niciun echivoc. Criteriile de integritate înseamnă exact ceea ce au spus Cosette şi Monica, înseamnă ceea ce e de fapt atât de simplu: oamenii care au probleme de furt intelectual, cazul domnului Alexe, la domnul Chirica nici nu ştiu ce să aleg, oameni care au probleme, să o spunem aşa, într-un pachet compact, nu se pune problema de alianţe. E vorba de oameni şi de integritatea acestora. Aceasta este linia roşie peste care USR PLUS nu va trece nicăieri, nici în Iaşi, nici în restul ţării", a spus Dan Barna. AGERPRES/(A, autor: Daniela Malache, editor: Karina Olteanu, editor online: Adrian Dădârlat)