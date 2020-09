Fuego protestează! Manifest pentru țară și limba română!

10:40

Winston Groom, autorul romanului „Forrest Gump”, după care a fost creat filmul hollywoodian cu același nume, a murit miercuri, la vârsta de 77 de ani. Winston Groom a încetat din viață miercuri, în orașul său natal Fairhope din statul Alabama, potrivit media americane care îl citează pe primarul localităţii, Karin Wilson. ”Nu am niciun detaliu […] The post A murit autorul romanului „Forrest Gump”, Winston Groom, care a dat viață personajului hollywoodian interpretat de Tom Hanks appeared first on Cancan.ro.