Se închid școlile pentru 3 zile din cauza alegerilor locale. Când nu vor merge elevii la cursuri: “Orele vor continua online”

11:10

România și restul Europei se îndreaptă spre un nou val al infectărilor. Specialiștii recomandă ca oamenii să respecte cât mai mult regulile de igienă impuse în aceste luni de criză, din cauza pandemiei de coronavirus. Managerul Institutului „Marius Nasta”, Beatrice Mahler trage un semnal de alarmă în ceea ce privește numărul de cazuri COVID-19 din […] The post Anunț îngrijorător: Europa a intrat în valul doi, iar România se află pe lista statelor cu un bilanț tragic în această toamnă appeared first on Cancan.ro.