Argeş: Un motociclist a lovit un pieton pe DN 7C; ambii au murit în accident

Noul antrenor al Universităţii Cluj, Costel Enache, a declarat, vineri, în conferinţa de presă în care a fost prezentat oficial, că echipa sa nu se află într-o situaţie disperată, chiar dacă are doar 3 puncte după primele 3 etape, însă a precizat că e important să acumuleze rapid cât mai multe puncte."Sunt o fire optimistă de felul meu. Sunt destul de încrezător, dar în acelaşi timp sunt şi un om realist. Nu este o situaţie extraordinară, dar dacă ar fi fost, nici nu mi s-ar fi ivit această provocare, această posibilitate. Nu e nici o situaţie disperată. Cred în continuare în obiectivul pe care clubul şi eu ni-l asumăm alături de staff-ul meu. Cred în lotul de jucători, deoarece l-am analizat bine şi văd un potenţial. Sper să fim abili, inteligenţi şi inspiraţi să facem lucrurile rapid pentru o eficienţă imediată în jocuri, pentru că echipa are nevoie de puncte. Indiferent de situaţia clubului, U Cluj tot timpul va avea obiective majore, măreţe sau cel mai important obiectiv din competiţia în care participă. Ştiu faptul că toată lumea îşi doreşte performanţă, e o provocare personală şi profesională, dar şi din punct de vedere uman pentru mine. Sper să duc totul la bun sfârşit", a afirmat Enache, conform site-ului oficial al clubului."Presiunea nu va dispărea sub nicio formă, indiferent de rezultate sau de poziţia în clasament. Doar când vom fi pe locul 1 va fi mai lejer pentru cei care suntem implicaţi aici. Echipa are trei puncte după victoria de la Bacău. Este puţin pentru început, însă lucrurile pot avea o oarecare explicaţie pentru că lotul a fost completat pe parcurs, au venit foarte mulţi jucători noi, iar pregătirea nu a fost uniformă, astfel că nu se ştiu foarte bine relaţiile de joc. Lucrurile acestea nu se corectează peste noapte, ştiu asta. Mă bazez mult pe experienţa jucătorilor cu maturitate din cadrul lotului nostru, care pot gestiona astfel de momente", a adăugat el.Tehnicianul susţine că fundaşul Gabriel Tamaş şi atacantul Dorin Goga pot ajuta foarte mult echipa prin experienţa lor."Îl ştiu pe Gabi, e un profesionist în ceea ce face el pe teren. E un om care are o experienţă incredibil de mare. A jucat la un nivel foarte mare, iar prin tot ce a acumulat poate ajuta tot grupul. E un jucător care are şi un spirit de lider. Liderii nu se formează, ei se nasc. Greu găseşti aşa ceva. Aştept din partea lui să ţină echipa aproape împreună cu ceilalţi băieţi cu experienţă, mă refer la Goga. Ei trebuie să ţină grupul aproape şi să inspire responsabilitate, încredere, pentru că argumentele astea mentale şi de grup ar putea să facă echipa frumoasă", a explicat antrenorul. Enache a dezvăluit că încă nu cunoaşte toţi jucătorii din lot: "Categoric voi avea emoţii la meciul de marţi. Nu aş putea să fiu nepăsător. Am multe meciuri ca antrenor, peste 150 în Liga I, mai am cam 100 la Liga a II-a. Dar nu a existat meci la care să nu am emoţii, fiecare îmi provoacă o stare specifică. Vin cu un mare handicap în acest moment, deoarece nu ştiu toţi jucătorii. Avem un lot foarte numeros şi e foarte important să înţeleg fiecare jucător, să recunosc abilităţile sau competenţele fiecăruia, să văd care e poziţia de bază, să vedem care sunt cele mai bune soluţii în acest moment. Trebuie să căutăm jucătorii cei mai capabili şi să găsim un sistem de joc eficient. E mai important să ne concentrăm pe echipa noastră decât pe adversar în acest moment, fără să îl neglijăm totuşi". Costel Enache va debuta la conducerea echipei de fotbal Universitatea Cluj în partida de pe teren propriu cu Unirea Slobozia, programată, marţi, de la ora 19:00, în cadrul etapei a 4-a a Ligii a II-a. AGERPRES (AS-autor: Marius Ţone, editor: Adrian Drăguţ, editor online: Anda Badea)