Brigitte, hărțuită de fosta iubită a soțului ei, Florin Pastramă. Bruneta a făcut publice unul dintre mesajele înfiorătoare | FOTO

11:40

Echipa antrenată de Bogdan Andone, Astra Giurgiu, întâmpină mari probleme de lot înaintea duelului de astăzi de la ora 21:00 de pe teren propriu cu CFR Cluj. Antrenorul grupării din Giurgiu va fi nevoit ca la meciul cu campioana să se bazeze pe mai mulți juniori, după ce Constantin Budescu și Valerică Găman au […] The post Astra apelează la opt juniori pentru duelul cu CFR Cluj! appeared first on Cancan.ro.