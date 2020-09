Anamaria Prodan face dezvăluiri din viața privată: „Eram divorţată și nu ştia nimeni, nici mama” + despre ce bărbat spune: „E sufletul meu şi cel mai bun prieten”

23:30

CFR Cluj a câștigat meciul cu Astra Giurgiu, scor 2-0. Dan Petrescu (52 de ani), antrenorul campioanei, e cu gândul la meciul de joi, din turul 3 preliminar al Europa League. „Chiar dacă Astra a avut câteva ocazii, cred că rezultatul a fost meritat. Am mai avut și noi ghinion în trecut, astăzi s-a întors roata. Am dat în bară, am dat pe lângă, și după a venit autogolul lor. Postul lui Burcă e cel de fundaș central. ...