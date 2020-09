Cornelia Catanga ar fi fost înșelată de Aurel Pădureanu. Artista a făcut declarații tranșante: “Am dovezi! O să spun la momentul potrivit”

15:00

Așa cum atunci când se întâmplă să ai probleme medicale cauți cei mai buni doctori, dacă îți dorești să începi o carieră în videochat, cauți cel mai bun studio. Ce te faci însă dacă toate anunțurile de angajare în domeniu pretind că respectivul studio este cel mai bun din branșă? Una dintre variante ar fi […]