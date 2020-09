Fotbal: Stanciu, la primul gol în acest sezon pentru Slavia Praga

22:00

Prim-ministrul Ludovic Orban a declarat, vineri seara, la Reghin, după ce a vizitat compania IRUM, unicul producător român de tractoare articulate forestiere şi de tractoare pentru agricultură, că este "literalmente impresionat" că o companie cu capital românesc a reuşit să asigure renaşterea industriei producătoare de tractoare."Sunt foarte bucuros că am găsit timpul să venim să vizităm această companie extrem de serioasă. Îi spuneam domnului Oltean că sunt oarecum legat de producţia de tractoare pentru că, imediat după anul 1990, ca inginer TCM, în urma unui concurs am fost angajat ca inginer tehnolog la secţia de montaj Tractoare Industriale Braşov. Şi am văzut cu ochii mei cum a fost distrus Tractorul Braşov şi cum, din păcate, un domeniu de activitate absolut necesar într-o ţară care este a cincea ţară ca potenţial agricol a fost pus pe butuci de nişte politruci şi de o directorime care a jefuit Tractorul Braşov şi până la urmă astăzi nu mai există Tractorul Braşov, astăzi există malluri, parcuri şi diferite alte suprafeţe. Ca atare, sunt literalmente impresionat de faptul că o companie cu capital românesc a reuşit această performanţă, să asigure renaşterea industriei producătoare de tractoare, o renaştere aşa, ca o pasăre Phoenix, şi să ajungă la un asemenea nivel tehnologic şi la o asemenea capacitate de a produce tractoare competitive", a declarat Ludovic Orban, într-o conferinţă de presă. Premierul a spus că românul este un om creativ, care are iniţiativă, care ştie să găsească soluţii pentru orice problemă, dar că îi lipsesc curajul şi dorinţa de a transforma ideile în realitate. Ludovic Orban a arătat că, din acest motiv, este foarte impresionat să vadă la IRUM o fabrică renăscută şi modernă, care produce utilaje competitive."Astăzi, sincer, sunt de-a dreptul impresionat cum într-un loc care în 1990 părea că se duce spre dispariţie, a renăscut o fabrică modernă, care produce tractoare competitive. Prezenţa noastră aici este, evident, şi de a discuta de proiecte de viitor şi modalitatea în care putem să utilizăm toate pârghiile pe care guvernul le are la dispoziţie pentru a putea sprijini industria românească şi companiile româneşti care vor să se dezvolte, vor să se internaţionalizeze, vor să genereze noi produse competitive. Prezenţa noastră este, practic, începutul unui dialog constant pentru a putea sprijini astfel de proiecte", a mai spus Orban.Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, s-a arătat impresionat de brandul construit la Reghin, arătând că, din prezentarea care s-a făcut pentru invitaţi, a constatat că un motiv important al decăderii acestei activităţi a fost legat de lipsa infrastructurii."Vreau să felicit familia Oltean pentru că este o afacere de succes, o afacere gestionată în principal de familia domniei sale. Îl felicit pentru tenacitate, pentru perseverenţă, pentru rezultate. Realmente sunt şi eu impresionat de acest brand construit aici, la Reghin. Este o mândrie pentru orice demnitar care vă calcă pragul să vadă ce aţi reuşit să faceţi. Analizând şi uitându-mă cu atenţie la filmuleţul de prezentare, spuneaţi, la un moment dat, că un motiv important al decăderii, să spun, acestei activităţi a fost legat de lipsa infrastructurii. Astăzi, eu sunt bucuros, pentru că, împreună cu domnul prim-ministru, alături de domnul preşedinte al României, domnul Klaus Iohannis, am reuşit să dăm în trafic încă un tronson din autostrada Transilvania, mă refer la tronsonul Iernut-Cheţani. Este o zi de bucurie cu atât mai mult faptul că am venit astăzi, am răspuns invitaţiei dumneavoastră şi cu adevărat sunt impresionat de ceea ce am văzut aici, este o zi de bucurie şi mai mare", a declarat el. Foto: (c) Dorina MATIŞ / AGERPRESBode a susţinut că Guvernul va continua să aloce resurse importante pentru investiţiile publice şi va continua să investească în infrastructură."Vă asigur că vom continua să alocăm resurse importante investiţiilor publice, aşa cum aţi putut observa suntem la un maxim istoric în ultimii 10 ani: 24,7 miliarde de lei reprezintă cuantumul investiţiilor publice în economia românească, în primele opt luni. Vom continua să investim în infrastructură, aşa cum ştiţi foarte bine ne-am angajat să finalizăm autostrada Transilvania, am repus pe traiectoria corectă autostrada Unirii, care impactează această zonă, autostrada A8 Târgu Mureş-Târgu Neamţ-Iaşi-Ungheni. De asemenea, suntem decişi să investim şi în infrastructura care ţine de variantele ocolitoare, de reţeaua de drumuri naţionale, pentru că este la fel de importantă precum infrastructura mare", a afirmat Bode.Potrivit ministrului Transporturilor, Guvernul Orban şi-a setat între obiectivele sale să reclădească sistemele publice, să repornească motoarele economiei şi să promoveze proiecte de dezvoltare sustenabile, cu valoare adăugată. "Aşa cum faceţi şi dumneavoastră, astfel încât noi credem că vom avea o creştere economică durabilă, de care să se bucure toţi românii", a adăugat el."Schimbarea paradigmei de abordare a guvernului, trecerea de la o economie bazată pe consum la o economie bazată pe stimularea investiţiilor suntem convinşi că va duce la dezvoltare economică, la crearea de locuri de muncă şi la bunăstare", a mai subliniat Lucian Bode.Premierul Ludovic Orban şi ministrul Transporturilor, Lucian Bode, au vizitat, vineri, SC IRUM SA Reghin, o companie cu capital românesc care a împlinit 67 de ani, unde s-au întâlnit cu directorul general al companiei, Mircea Oltean. AGERPRES/(A - autor: Dorina Matiş, editor: Antonia Niţă, editor online: Adrian Dădârlat)