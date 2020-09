Sandra Izbașa a decis să se mărite??!!? Ana Banciu a dat-o de gol: „Au venit finii mei!”. FOTO

22:00

Artista de muzică populară Daniela Cușnir a fost înmormântată astăzi în localitatea Călinești-Enache, situată în județul Suceava. Înainte să fie condusă pe ultimul drum, regretata cântăreață a fost îmbrăcată în rochie albă de mireasă, iar mama ei și-a petrecut ore în șir lângă sicriu și a repetat aproape încontinuu o întrebare cutremurătoare. Citește și: Un […] The post Daniela Cușnir, condusă pe ultimul drum cu lacrimi și cântece de jale. Întrebarea cutremurătoare repetată de mama regretatei cântărețe lângă sicriu | FOTO appeared first on Cancan.ro.