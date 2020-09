Conflictul dintre SUA și China a luat amploare! Beijingul a anunţat represalii după ce descărcarea aplicaţiei TikTok a fost interzisă de către Donald Trump

23:30

Alice Peneacă a povestit în cadrul unui interviu cât de mult a fost afectată pe plan profesional din cauza pandemiei provocată de apariția virusului ucigaș SARS-CoV-2. În timpul declarațiilor, fosta soție a lui Bobby Păunescu a dat de înțeles că se gândește să intre în lumea televiziunii. Vezi și: Top 30 vedete care se hârjonesc în […] The post Alice Peneacă, afectată pe plan profesional din cauza pandemiei. Se gândește să intre în lumea televiziunii și a dat vestea la Pro TV appeared first on Cancan.ro.