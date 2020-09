Tenis: Raluca Olaru şi Anna-Lena Friedsam vor juca finala de dublu la Roma (WTA)

11:40

Paul Williams este unul dintre cei mai iubiţi şi respectaţi compozitori de muzică din întreaga lume, care a câştigat un Premiu Oscar, trei premii Grammy, două premii Globul de Aur, precum şi Premiul internaţional "Ivor Novello" şi a fost inclus în ''Songwriters Hall of Fame''. Melodiile sale, de la "We've Only Just Begun" şi "You and Me Against the World" la "An Old Fashioned Love Song" şi "The Rainbow Connection" au fost cântate de milioane de oameni, generaţii la rând, potrivit https://www.paulwilliamsofficial.com.Compoziţiile sale, care au fost lansate de cântăreţi renumiţi, precum Elvis Presley, Frank Sinatra, Barbra Streisand, Ella Fitzgerald, Ray Charles, David Bowie, Tony Bennett, The Carpenters, Diana Ross, Luther Vandross, Willie Nelson, Gonzo şi Kermit The Frog, au câştigat şase premii Oscar, nouă premii Grammy, şase Globuri de Aur şi două premii Emmy.Paul Williams s-a născut la 19 septembrie 1940, în Omaha, Nebraska. Tatăl său a murit într-un accident de maşină, pe când William avea 13 ani, adolescentul fiind trimis să locuiască cu mătuşa sa, în Long Beach, California.Pasionat de muzică, dar şi de actorie, a început să joace în producţiile şcolare de teatru şi să participe la spectacolele locale de talente. A jucat, apoi, la teatrul regional din Albuquerque, New Mexico, înainte de a se întoarce în California, unde s-a alăturat companiei de teatru Studio 58. Şi-a îndreptat atenţia către filme şi a jucat în "The Loved One" (1965, regia Tony Richardson).După ce a scris scheciuri pentru Mort Sahl, Williams a făcut echipă cu compozitorul Biff Rose, scriind versuri pentru melodiile acestuia. A savurat momentul în care cântăreţul Tiny Tim a înregistrat cântecul lor "Fill Your Heart", inclus pe albumul său "Tiptoe Through the Tulips". Astfel, paşii săi s-au îndreptat către muzică, înfiinţând şi o trupă împreună cu fratele său Mentor Williams, numită "Holy Mackerel". Trupa a încheiat o înţelegere cu Reprise Records, dar singurul album cu acelaşi nume a fost o dezamăgire comercială, astfel că Williams s-a lansat într-o carieră solo în timp ce lucra la compoziţiile sale. A lansat primul său album "Someday Man" în 1970, dar care nu a avut mai mult succes decât albumul "Holy Mackerel".Cariera sa de compozitor a luat avânt, odată cu angajarea sa la A&M Records. A colaborat cu Roger Nichols, co-autor la "Someday Man" şi a scris "Out in the Country", care a devenit un succes uriaş pentru trupa "Three Dog Night", care a avut un alt succes de top cu alte două melodii "Just an Old Fashioned Love Song" şi "The Family of Man". De asemenea, o melodie scrisă de Williams şi Nichols pentru un spot publicitar s-a bucurat de un mare succes fiind relansată de trupa Carpenters, "We Just Only Begun", potrivit https://www.allmusic.com/.În 1971, pe măsură ce seria de compoziţii muzicale a crescut, A&M Records a lansat cel de-al doilea album solo al lui Williams, "Just an Old Fashioned Love Song"; în octombrie 1971, Williams a apărut la "The Tonight Show with Johnny Carson". Carson a fost impresionat de tânărul talentat încât acesta a devenit un invitat frecvent al show-ului. Noua vizibilitate a lui Williams a dat un impuls carierei sale de actor şi a fost distribuit într-un rol secundar în "Battle for the Planet of the Apes" din 1973, iar în 1974 a avut de îndeplinit o dublă misiune în clasicul lui Brian DePalma "Phantom of the Paradise", compunând piese pentru film şi interpretând rolul sinistrului mogul rock&roll Swan.Williams a câştigat o nominalizare la Oscar pentru compoziţia "Nice to Be Around" pentru filmul "Cinderella Liberty", o nominalizare la "Song of the Year" după ce Helen Reddy a lansat "You and Me Against the World", iar în 1976 a fost nominalizat la premiile Oscar pentru compoziţiile sale pentru filmele "Bugsy Malone" şi "A Star is Born", luând acasă un Oscar pentru tema iubirii din acest film "Evergreen". Piesa i-a mai adus şi un Glob de Aur şi un Grammy. În paralel, Williams a reuşit să compună melodii pentru încă cinci albume înregistrate de A&M Records: "Life Goes On" (1972), "A Little Bit of Love" (1974), "Here Comes Inspiration" (1974), "Ordinary Fool" (1975) şi "A Little on the Windy Side" (1979).Între munca sa de compozitor şi schechiurile sale prezente în toate formele de divertisment, de la emisiunile TV "The Odd Couple" şi "The Love Boat" (co-autor al temei melodice) şi până la filmul "Smokey and the Bandit", Williams era aparent peste tot, iar în 1979 a câştigat încă un Grammy (precum şi o altă nominalizare la Oscar la categoria cel mai bun cântec original) pentru piesa "The Rainbow Connection", compusă de Williams pe versurile lui Kenneth Ascher, pentru filmul clasic pentru copii "The Muppet Movie". Williams a lucrat din nou pentru creatorul lui Muppets, Jim Henson, când a scris melodii pentru emisiunea de televiziune specială "Emmet Otter's Jug Band Christmas" din 1981 şi pentru filmul, din 1992, "The Muppet Christmas Carol"."The Rainbow Connection" este unul dintre cele două cântece compuse de Williams, incluse de Institutul American de Film în Lista topului melodiilor de film din toate timpurile; al doilea cântec este "Evergreen" din filmul "A star is born" (1976), un remake cu Barbra Streisand şi Kris Kristofferson, care a câştigat Premiul Oscar la categoria cel mai bun cântec original.Cu toate acestea, la mijlocul anilor '80, cariera lui Williams a intrat într-o criză majoră; conform propriilor dezvăluiri, a dezvoltat o dependenţă de droguri şi alcool de-a lungul anilor în care s-a aflat în centrul atenţiei. Abia din 1990 a început să-şi refacă viaţa şi cariera. Williams pledează acum pentru vindecare, devenind consilier pentru reabilitarea celor care au consumat droguri şi este, împreună cu Tracey Jackson, co-autorul cărţii "Gratitude and Trust: Six Affirmations That Will Change Your Life".În anii 1990, a revenit în actorie şi muzică, cu roluri de voce în desene animate şi preluând un rol recurent în soap-opera "The Bold and the Beautiful", în timp ce scria, de asemenea, o pereche de hituri pentru Diamond Rio ("You're Gone") şi Neal McCoy ("Party On").Primul său album după 20 de ani, a fost înregistrat în 1999 - "Back to Love Again" -, şi a scris, de asemenea, muzica şi versurile pentru o producţie muzicală bazată pe emisiunea TV "Happy Days". În 2006, a colaborat cu trupa "Scissor Sisters", fiind co-autor al piesei "Almost Sorry", ce a apărut în ediţia de lux a albumului "Ta-Dah".În 2011 a fost lansat documentarul "Paul Williams: Still Alive", în care regizorul Stephen Kessler, un fan al lui Williams în tinereţe, îşi urmăreşte fostul erou şi acceptă cu greu că Paul, cel mai în vârstă, mai înţelept şi sobru, este un om mai fericit decât vedeta din anii '70. În 2013, a avut cel mai mare succes din ultimele decenii când a fost invitat să contribuie la albumul de succes al lui "Daft Punk", "Random Access Memories", scriind versuri şi compunând pentru piesele "Touch" şi "Beyond".Pe lângă activitatea sa de compozitor, cântăreţ şi actor, Williams este preşedintele şi directorul Societăţii Americane de Compozitori, Autori şi Editori (ASCAP), una dintre cele mai importante organizaţii americane pentru drepturile de interpretare şi un avocat al drepturilor compozitorilor şi artiştilor în era digitală. 