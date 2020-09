Cum a apărut fetița ei după ce Vulpița a plecat de la Acces Direct: ”E frumoasă, când îi arăți fața?”

10:30

Fosta soție a președintelui american Donald Trump, Ivana, a „scăpat porumbelul" într-un interviu pe care l-a acordat, de curând, show-ului TV britanic Loose Women. Întrebată dacă are o relație apropiată cu Melania, Ivana a avut o replică care mai apoi avea să facă înconjurului lumii: „Nu, vorbesc direct cu domnul preşedinte. Eu nu leg amiciţii […]