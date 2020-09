Andra, mămică de nota 10! Uite cum îl alintă pe băiețelul tocmai venit de la școală: ”Mai reziști?”

11:00

Gheorghe Anton, profesorul din Giurgiu care a fost reţinut după ce timp de trei ani a întreţinut relaţii sexuale orale cu o fată de 14 ani, a fost eliberat în secret de către procurori. Reținut în urmă cu trei luni, pentru sex cu minori și pornografie infantilă, profesorul a încercat să iasă din arest, deschizând […] The post Încă un pedofil umblă liber! Profesorul din Giurgiu care a molestat o fată de 14 ani, eliberat din închisoare appeared first on Cancan.ro.