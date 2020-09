Replica genială a Adelei Chirică în scandalul purtării măștilor anti-COVID în școli: ”Respiri mai ușor decât prin scândurile de la coșciug!” FOTO

12:00

Donald Trump este implicat într-un nou scandal sexual. Amy Dorris, un celebru fotomodel american, a declarat că a fost asaltată de acesta. Totul s-a întâmplat în timpul turneului de tenis US Open, din anul 1997. După 23 de ani, Amy Dorris a căpătat curaj și a reușit să își facă publică povestea. Fotomodelul american a […] The post Donald Trump a fost acuzat de hărțuire sexuală, din nou! Un celebru fotomodel american a povestit totul appeared first on Cancan.ro.