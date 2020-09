S-a aflat câți bani primesc Meghan Markle și Prințul Harry pentru un discurs. Sumele pe care le iau valorează o mică avere

12:20

Dinamo Bucureti a anunțat aatăzi oficial transferul definitiv al portarului Cătălin George Straton la FCSB. În vârstă de 31 ani, Straton, aflat la Dinamo din vara anului trecut, a apărat în 16 meciuri poarta echipei din „Şoseaua Ştefan cel Mare", 12 în Liga 1 şi 4 în Cupa României. Straton intră astfel în galleria select […]