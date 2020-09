Proteste cu zeci de persoane la Cluj, Timişoara, Oradea împotriva obligativităţii purtării măştii de protecţie în şcoli (grupaj)

18:30

Copreşedintele USR PLUS Neamţ, deputatul Iulian Bulai, a declarat, sâmbătă, într-o conferinţă de presă alături de copreşedintele la nivel naţional al Alianţei USR PLUS, Dan Barna, că partidul este "condamnat" să construiască autostrăzile din Moldova, A7 şi A8.Iulian Bulai a subliniat că USR PLUS nu poate intra la guvernare fără să îndeplinească acest proiect iar prezenţa lui Dan Barna în judeţul Neamţ arată că acest lucru va fi realizat."Este un moment important pentru judeţul Neamţ pentru că munca de patru ani a acestei organizaţii USR şi a USR PLUS este confirmată de această masă de oameni care s-au unit pentru o schimbare în judeţul nostru. Acum fix patru ani, la o masă de la o terasă din Roman se întâlneau şapte oameni. Acum, în Neamţ, suntem 1.000 de membri la USR şi 200 la PLUS iar împreună suntem o forţă mare. Vizita colegului nostru, preşedintele USR PLUS, Dan Barna, este importantă pentru că arată că şi judeţele mici sunt importante. Sunt judeţe unde este nevoie de schimbare şi unde avem speranţe. Dan Barna este prezent pentru a confirma şi angajamentul acestui partid care este condamnat să fie partidul care construieşte autostrăzile din Moldova, A7 şi A8. Nu avem voie să intrăm la guvernare şi să nu facem paşi concreţi pentru ca oamenii din Neamţ, Bacău, Iaşi să fie conectaţi cu întreaga ţară la autostrăzile din vest. Iar acest lucru nu este un moft ci un drept al moldovenilor. PSD devine istorie în Neamţ şi ne pregătim de o guvernare puternică", a declarat deputatul Iulian Bulai.Totodată, Dan Barna a subliniat importanţa prezenţei la vot şi a precizat că USR PLUS are candidaţi competenţi pentru funcţiile de consilieri locali şi judeţeni, primari şi la preşedinţia CJ Neamţ."Oamenii USR PLUS, valorile, integritatea, competenţa, respectul pentru banul public devin realităţi în administraţia publică. Ne respectăm un angajament pe care l-am făcut de când s-a născut USR în 2016 şi din 2017 când am preluat conducerea acestui partid. Mesajul pe care îl transmit pentru toţi nemţenii este ca pe 27 septembrie să meargă la vot. Ideea că votul nu contează, că ies tot ăia, nu este deloc adevărată. Este şansa ca după aproape 31 de ani de la Revoluţie să trimitem în primării oameni care îşi doresc acele lucruri fireşti: primării care îi respectă, asfalt, creşe, grădiniţe, şcoli unde copiii să fie pregătiţi cu adevărat pentru viaţă, gaz metan, digitalizare", a declarat Dan Barna.La eveniment au fost prezentaţi toţi candidaţii USR PLUS la funcţia de primar şi candidatul pentru funcţia de preşedinte al CJ Neamţ.Dan Barna s-a aflat sâmbătă la Roman şi Piatra-Neamţ, pentru a participa la mai multe activităţi electorale de susţinere a candidaţilor USR PLUS la alegerile locale. AGERPRES/(A - autor: Gabriel Apetrii, editor: Karina Olteanu, editor online: Ady Ivaşcu)