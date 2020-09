Mirela Vaida, mesaj total neașteptat cu ocazia aniversării a 11 ani de la nuntă! Ce i-a transmis public soțului ei, Alexandru Vaida

12:30

Astăzi de la ora 21:45 va avea loc duelul dintre Universitatea Craiova – FC Voluntari, meci contând pentru runda a IV-a. Oltenii sunt neînvinși în ultimele opt meciuri directe cu ilfovenii impunându-se de fiecare dată în precedentele șase confruntări. Duelul se anunță extrem de interesant, echipa lui Cristiano Bergodi fiind singura din campionat cu maxim […]