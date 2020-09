Marian Manole l-a atacat din nou pe Petru Mircea! Ce mărturii copleșitoare a făcut despre cântăreața Mădălina Manole

13:40

Cazul lui Traian Ogâgău, primarul din Sângeorz-Băi, care s-a ales cu dosar penal pentru că și-a filmat fiica dezbrăcată, în genunchi, cu mâinile deasupra capului și să repete că nu mai este obraznică, a scos la iveală un adevăr trist despre părinții români. Florentina Crețu, psiholog în cadrul World Vision România, spune pentru GÂNDUL.RO că […] The post Părinții români, adepții abuzului în familie! 1 din 2 crede că bătaia este bună pentru că „unde dă mama creşte” appeared first on Cancan.ro.