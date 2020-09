Semn divin găsit într-o roșie de Marian Manole, la o săptămână de la înmormântarea tatălui său: “O măicuţă mi-a mai spus că există vrăji făcute asupra familiei mele”

16:00

A fost finalizată achiziția de măști de protecție pentru persoanele vulnerabile din România și urmează distribuirea lor. Anunțul a fost făcut de Ludovic Orban, iar pentru că pe data de 27 septembrie urmează să aibă loc alegerile locale, acesta a avertizat primarii să nu își susțină campania electorală pe bază măștilor. Premierul Ludovic Orban, a […]