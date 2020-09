Biletul Zilei » 100% fotbal pentru ultima zi a săptămânii!

17:10

Andreea Bălan a făcut un apel public pentru Nicolae Solovei, un băiat de 11 ani, care a fost diagnosticat cu o maladie mortală. Cântăreața s-a întors recent din luna de miere petrecută cu Tiberiu Argint într-un resort de lux din Bulgaria. Află și: George Burcea, declarație de dragoste pentru Viviana sau atac la Andreea Bălan?