Donald Trump şi-a dat acordul pentru ca TikTok să continue să opereze în SUA

Candidatul PMP la Primăria Capitalei, Traian Băsescu, a declarat că liderii USR şi PNL, Dan Barna şi Ludovic Orban, au prezentat opiniei publice un sondaj cu cifre false, cu scopul de a redirija voturile sale."Nimic de vânzare pe taraba cu voturi! Dacă Nicuşor Dan ar fi un tânăr, l-aş compătimi pentru naivitate. Dar pentru că la 51 de ani a acceptat compromisul sulfuros al eliminării PMP din alianţa care îl susţinea la Primăria Capitalei este primul vinovat, în condiţiile în care PMP l-a propus şi, îndrăznesc să spun, l-a impus ca şi candidat al dreptei. Oricum PNL nu avea cu cine defila. În cursul zilei de sâmbătă, liderii USR şi PNL, Barna şi Orban, l-au scos la plimbare prin târg ca pe urs, pe însuşi Nicuşor Dan. Nenorociţii i-au legat de gât un carton mare pe care au desenat nişte cifre, au scris sub ele sondaj falsificând realitatea momentului. Că mie mi-au tăiat 10 procente este doar o încercare disperată de a redirija voturile mele. Nu se va putea pentru că sunt pe trend de creştere şi nu se ştie când şi unde mă opresc. Să faci asta în ziua în care casele de sondaje îşi fac calibrarea şi toate partidele importante află intenţia de vot a momentului este o mare prostie", a scris Băsescu pe Facebook.Băsescu a adăugat că "reprezentantul PNL şi al neomarxiştilor din USR" este pe punctul de a pierde alegerile "în favoarea unei primăriţe care este profund coruptă, care timp de 4 ani nu a făcut nimic altceva decât să cumpere voturi cu bani din taxele bucureştenilor şi să mintă"."Barna şi Orban l-au vândut pe Nicuşor Dan înainte de începerea campaniei, când, în ultima clipă au scos din alianţă PMP care ar fi garantat victoria dreptei, la fel cum de un an asigură guvernului Orban menţinerea la guvernare blocând moţiunile de cenzură. Aşa cum arată sondajele azi, Nicuşor Dan, PNL şi USR - PLUS pierd Capitala. Sper să nu am dreptate, dar dacă va fi aşa, dragă Orban Ludovic, eu te scot în şuturi de la Palatul Victoria şi te las fără serviciu. În ce mă priveşte, le-aş sugera liberalilor şi unor ziarişti şi analişti să înceteze cu zvonurile că voi renunţa în ultima clipă în favoarea nefericitului Nicuşor Dan. În cariera mea politică nu am vândut niciodată voturi, din respect pentru cei care mi le-au dat. Nici nu am cumpărat, din respect pentru mine", a menţionat Băsescu. AGERPRES/(AS - autor: Dana Piciu, editor: Irina Poenaru, editor online: Ady Ivaşcu)