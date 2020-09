Bergodi, necruțător la adresa șefilor din Bănie după victoria cu Voluntari: „E ceva ce nu îmi place deloc!”

20:20

Nu mai este un secret câți bani primesc Meghan Markle și Prințul Harry pentru un discurs! După ce inițial, onorariul cuplului a fost estimat la aproape 1 milion de dolari pentru fiecare conferință susținută, un consultant internațional a spulberat această predicție. Citește și: Este oficial! Prințul Harry și Meghan Markle și-au luat adio. Ce se va […]