Alex Bodi a lăsat-o ”la greu” pe Bianca!

Gheorghe Fron, primarul comunei Cornu Luncii, situată în judeţul Suceava, a povestit în cadrul unui interviu cum s-a desfășurat lupta sa după ce s-a infectat cu COVID-19. Soția edilului a fost și ea depistată pozitiv și, acum, la patru luni după ce au primit diagnosticul crunt, cei doi parteneri încă se află sub tratament.