Coronavirus, 20 septembrie. 1.231 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2

Colonelul Bogdan Enescu, șeful Jandarmeriei Române, este urmărit penal de Direcţia Naţională Anticorupţie. Toate acestea se întâmplă după ce ar fi încasat ilegal bani pentru sute de ore suplimentare în perioada stării de urgență. Prejudiciul se ridică la peste 40.000 de lei, iar el nu este singurul vizat de ancheta celor de la DNA.