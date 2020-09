Rusia a raportat peste 6.000 de cazuri de COVID pentru a doua zi consecutiv

11:10

În doar o jumătate de an, pandemia de coronavirus a şters câteva decenii din creşterile înregistrate la nivel global, de la sănătate până la activităţile economice, scrie POLITICO. În ceea ce priveşte nivelul de sărăcie al planetei, progresul nu numai că s-a oprit, ci a regresat semnificativ, fiind afectate în mod special condiţiile de trai pentru femeile şi copiii din întreaga lume, spune Fundaţia Bill and Melinda Gates. „Cu alte cuvinte, am văzut cum 25 de ani au fost şterşi în aproximativ 25...