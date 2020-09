Naomi Kawase, Geraldine Chaplin şi Lola Dueñas, în al cincilea film al regizorului Luis Miñarro

Regizoarea Naomi Kawase şi actriţele Geraldine Chaplin şi Lola Dueñas vor face parte din distribuţia celui de-al cincilea lungmetraj al lui Luis Miñarro, care a produs „Uncle Boonmee Who Can Recall His Past Lives” al lui Apichatpong Weerasethakul, recompensat cu Palme d’Or în 2010.

