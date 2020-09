Coronavirus/MAI: 6.757 de sancţiuni contravenţionale, în valoare de 1,7 milioane de lei, aplicate săptămâna aceasta

12:00

Actorul Jack Edward Larson s-a născut la 8 februarie 1928, în Los Angeles, California, SUA. A crescut în Pasadena şi a urmat cursurile Colegiului din localitate.A semnat un contract cu Warner Bros. Entertainment, Inc. - companie americană specializată în producerea de filme şi de diferite spectacole de televiziune. Deşi a fost renumit pentru interpretarea personajului Jimmy Olsen din filmul "Adventures of Superman" (1952), acesta nu a mai reuşit să primească alte roluri după ce seria s-a încheiat şi s-a retras din actorie.Jack Edward Larson a fost, de asemenea, dramaturg şi libretist de operă. Piesele sale au fost foarte apreciate şi a avut lucrări interpretate în teatre şi opere de teatru din întreaga lume.A jucat multă vreme alături de regretatul regizor James Bridges, cu care a coprodus o serie de filme populare din anii 1970 şi 1980, între care peliculele: "Urban Cowboy" (1980) şi "The China Syndrome" (1979).Jack Edward Larson a fost un om erudit şi fermecător, prieten apropiat cu multe dintre cele mai cunoscute figuri ale artelor din a doua jumătate a secolului al XX-lea, inclusiv Virgil Thomson, John Houseman, Leslie Caron, Libby Holman, Montgomery Clift, Salka Viertel, Christopher Isherwood şi James Dean, potrivit imdb.com.A mai avut roluri mici în peliculele: "Superboy" (1988), "Lois & Clark: The New Adventures of Superman" (1993), "Smallville" (2001), "Superman Returns" (2006).S-a stins din viaţă, la 20 septembrie 2015, la Los Angeles, California. A fost înmormântat la Rose Hills Memorial Park din Whittier, California. AGERPRES/(Documentare - Suzana Cristache Drăgan, editor: Mariana Zbora-Ciurel, editor online: Ady Ivaşcu) Sursa foto: www.supermanhomepage.com