Tragedie pe litoral! A fost găsit înecat chiar în spatele mall-ului din Constanța

00:30

Ludovic Orban, premierul României, s-a aflat sâmbătă în campanie electorală la Botoșani, unde a auzit de protestele celor care nu sunt de acord cu purtarea măștii de protecție de către elevi în timpul orelor. Orban a spus că este clar o măsură de protecție sanitară cu rostul de a păzi copiii de COVID-19. Manifestații au […] The post Reacția lui Orban după mitingurile anti-mască de protecție pentru elevi: ”Parcă nu-și iubesc copiii!” appeared first on Cancan.ro.