Andreea Bălan, emoții pentru Clara după ce s-a îmbolnăvit. Artista a spus diagnosticul fiicei sale | FOTO

Un bărbat, în vârstă de 28 de ani, a reușit să fure 11 tablete, destinate copiilor defavorizați. Din primele informații, se pare că aparatele electronice au fost sustrase din sediul Primăriei Popești-Leordeni. Cele 11 tablete au fost sustrase de către bărbat în perioada 10-18 septembrie, prejudiciul total fiind estimat la aproximativ 5.500 de lei.