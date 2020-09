Loredana Chivu și-a făcut mama să plângă de ziua ei! Ce surpriză i-a pregătit în public | FOTO

10:40

Marea Britanie se confruntă cu un al doilea val al epidemiei de COVID-19. Asemenea Franței și Spaniei, Marea Britanie înregistrează zilnic un număr mare de noi cazuri de îmbolnăvire și decese. În acest context, premierul britanic Boris Johnson a prezentat noi restricții aplicate locuitorilor din regiunile din nordul, nord-vestul şi centrul Angliei, cele mai afectate. […] The post Situație îngrijorătoare pentru Marea Britanie! Au fost aplicate noi restricții și se ia în calcul intrarea în carantină appeared first on Cancan.ro.