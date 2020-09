Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de 21 septembrie 2020. Vărsătorii trec prin drame de conștiință

11:10

Astăzi de la ora 16:30 FC Botoșani va primi pe teren propriu vizita formației Academica Clinceni într-un meci programat în cadrul rundei a IV-a a Ligii 1. Moldovenii vin după eliminarea surprinzătoare din Europa League unde a cedat la limită, scor 1-0, cu macedonenii de la KF Shkendija într-un meci în care a fost urmărită […]