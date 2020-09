Anunț îngrijorător de la cercetători! De ce un vaccin anti-COVID nu va duce la încheierea pandemiei

11:30

Cea de-a IV-a rundă a Ligii 1 programează astăzi trei partide. Ziua va fi deschisă la ora 16:30 de duelul dintre FC Botoșani și Academica Clinceni, după care de la ora 19:00 la Arad, nou-promovata UTA se va duela cu Poli Iași, examenul fiind extrem de important pentru Daniel Pancu, antrenorul moldovenilor. Cele mai tari […]