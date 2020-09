Ludovic Orban nu este de acord ca elevii din scenariile verzi să renunțe la mască: “Nu văd de ce trebuie să existe unii care să instige”

11:40

Lee Kerslake s-a stins din viață, sâmbăta, 19 septembrie. Acesta a pierdut lupta cu o boală grea, cancer la prostată, și a decedat la vârsta de 73 de ani. Lee Kerslake a devenit cunoscut ca baterist al trupei Uriah Heep şi colaborator al lui Ozzy Osbourne, alături de care a înregistrat două albume.