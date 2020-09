Tenis: Irina Bara a pierdut finala turneului ITF de la Cagnes-sur-Mer

16:50

Preşedintele PNL, premierul Ludovic Orban, aflat duminică la Iaşi, a participat o întâlnire cu reprezentanţii autorităţilor locale conduse de liberali şi candidaţii partidului la alegerile de peste o săptămână, în cadrul căreia a subliniat importanţa dezvoltării economice, a infrastructurii, cât şi a investiţiilor în judeţ, dar şi în întreaga regiune a Moldovei. "Iaşiul, Moldova au nevoie de dezvoltare economică, de investiţii, de dinamică economică, de o susţinere reală din partea guvernărilor de la Bucureşti. Din punctul nostru de vedere, aşa se va întâmpla. Cele mai mari proiecte de investiţii pe următorii 10 ani se vor face în Moldova. Principala problemă a Moldovei este conectivitatea, faptul că trebuie să fie conectată la toate reţelele europene de transport. Pentru ca investiţiile să treacă munţii este nevoie de această conectivitate care a întârziat prea mult. Nu se poate în 30 de ani să nu construieşti o autostradă care să facă legătura între Iaşi şi infrastructura de transport european. De ce să ne mirăm? Nici Bucureştiul nu este legat de o autostradă de infrastructura de transport european. A trebuit să vină PNL la guvernare şi să obţină din partea Comisiei Europene promisiunea că va finanţa tronsonul lipsă", a afirmat Orban.El a adăugat că respectă Iaşiul "pentru istoria sa, pentru oamenii valoroşi, pentru ceea ce reprezintă: a doua capitală a României"."E un oraş viu, frumos, vibrant, cu oameni frumoşi. E un oraş care are o personalitate remarcabilă, dar care, din păcate, a fost uitat de guvernanţi. Moldova a fost uitată de guvernanţi. Nu înţeleg de ce PSD care a avut ca fief atât timp Moldova, beneficiind de încrederea şi speranţele oamenilor, a putut să îşi bată joc într-un asemenea hal", a susţinut Ludovic Orban.Prezent la eveniment, ministrul Sănătăţii, Nelu Tătaru, care este parlamentar de Vaslui, a declarat că PNL are cea mai bună oportunitate de până acum."Acum un an de zile preluam guvernarea, nu se gândea nimeni la pandemie. Acum, după 10 luni de zile, arătăm că am gestionat o pandemie găsind de la predecesorii noştri, PSD, o visterie goală, depozite goale, fără a putea riposta într-o primă etapă în faţa unei pandemii. (...) Am reuşit să semnăm de la venirea noastră contractele pentru trei spitale regionale. Ei nu au reuşit nimic. Am reuşit să gestionăm o pandemie. Oportunitatea pe care o avem astăzi este o oportunitate mare. Venim după un an în care ne-am călit. Suntem liberali. Suntem cei care spunem nu neapărat că se poate, dar că vom realiza. Faptul că un an cu 21% în Parlament ne-a făcut să putem trece cu brio ne fac să credem că pe 28 (septembrie - n.r) vom face acel recensământ şi vom vedea că suntem atât de mulţi care conducem comunităţile noastre", a spus Tătaru. Primarul Mihai Chirica, candidatul PNL la Primăria Iaşi, a afirmat că importanţa pe care Guvernul liberal o arată Moldovei este demonstrată de faptul că niciodată, într-un timp atât de scurt, nu au fost la Iaşi atâţia membri ai Executivului."Este o atenţie care provine şi din neajunsurile repetate care s-au petrecut faţă de această regiune şi importanţa pe care o acordă dezvoltării ei. Este un motiv în plus să arătăm tuturor că actualul Guvern, că programul de guvernare atât la nivel local, cât şi naţional înţelege cât de mult înseamnă să ajustăm modul de dezvoltare a regiunilor României şi să le ridicăm pe acelaşi palier", a spus Chirica. Ministrul Mediului, Costel Alexe, candidatul PNL la preşedinţia Consiliului Judeţean Iaşi, a transmis, la rândul său, că mesajul "Facem echipă pentru Iaşi" nu este doar unul politic, ci o restanţă "a tuturor", pentru cei 30 de ani în care nu s-a ştiut să se constituie o echipă."Din păcate, aceşti 30 de ani au arătat oamenilor din judeţul nostru lupte. Lupte între palate, Palatul Roznovanu (Primăria Iaşi - n.r) şi Consiliul Judeţean, lupte între oameni din acelaşi partid politic, lupte între formaţiunile politice, iar atunci când se vedea asta de la Bucureşti cel care pierdea era judeţul nostru. În aceşti ani a lipsit viziunea, au fost ani în care au lipsit fondurile, dar de cele mai multe ori a lipsit echipa. A venit momentul în care, după atâţia ani, decalajele dintre Estul şi Vestul ţării s-au acutizat, ani în care regiunea Moldovei a fost privată de finanţare guvernamentală sau nu a avut înţelepciunea să atragă fondurile europene. În 2020 a venit momentul să facem echipă cu ieşenii, cu toţi cei de la Bucureşti şi Bruxelles, să dăm o şansă judeţului nostru şi mai ales regiunii Moldovei. Este cea mai puternică şi motivată echipă pe care a avut-o PNL la Iaşi şi sunt convins că, după 27 septembrie, cei care vor avea cel mai mult de câştigat vor fi ieşenii din cele 98 de comunităţi ale judeţului, dar mai ales vom da speranţă unei regiuni vitregită de social-democraţi", a spus Alexe. Premierul Ludovic Orban, alături de Nelu Tătaru, Costel Alexe şi Mihai Chirica, a vizitat amplasamentul viitorului Spital Regional de Urgenţe şi şantierul proiectului Palas IT Campus. AGERPRES/(A - autor: Daniela Malache, editor: Claudia Stănescu, editor online: Ady Ivaşcu) Foto: (c) Adrian CUBA / AGERPRES FOTO