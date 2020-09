Explozii în stația de metrou Tineretului. Ce au declarat reprezentanții Metrorex despre deflagrații | FOTO

13:30

Un accident de circulație a avut loc duminică, în județul Argeș. Două autoturisme s-au ciocnit, iar într-unul dintre ele se afla Cătălin Bulf, secretar de stat în Ministerul Economiei. Cătălin Bulf a fost transportat la spital pentru îngrijiri, după ce șoferul unui alt autoturism a izbit mașina politicianului, scrie ziarul SursaTa.