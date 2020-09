SUA: Scrisoare otrăvită trimisă lui Trump, un suspect arestat

00:40

Un incendiu s-a declanşat duminică seară în centrul de primire şi identificare a solicitanţilor de azil de pe insula grecească Samos, dar în prezent este "sub control", au informat pompieri şi o sursă din cadrul poliţiei, notează AFP."Focul este sub control, dar două sau trei containere (locuite de refugiaţi) au fost distruse, fără să se înregistreze victime", a explicat sursa din rândul forţelor de ordine. Potrivit biroului de presă al pompierilor, "trei containere au fost evacuate ca măsură de precauţie când a izbucnit incendiul"."Pompierii sunt la faţa locului, nu există riscul ca focul să se răspândească", a declarat pentru AFP o responsabilă a serviciului de presă al pompierilor.Acest incident, declarat duminică în jurul orelor 20.30 (17.30 GMT), s-a produs la zece zile după două incendii uriaşe care au distrus marea tabără de refugiaţi Moria de pe insula Lesbos, cunoscută pentru supraaglomerarea sa şi condiţiile de viaţă necorespunzătoare.Abandonaţi pe stradă mai multe zile, cei mai mulţi dintre solicitanţii de azil de la Moria - 10.000 de persoane potrivit autorităţilor -, au fost instalaţi într-o tabără ridicată rapid de guvernul elen în apropierea portului Mytilene, capitala insulei Lesbos.Ca şi tabăra Moria, centrul de primire şi identificare din Samos este unul din cele cinci centre de acest gen înfiinţate în timpul crizei migratorii din 2015 pe cinci insule greceşti din Marea Egee (Lesbos, Samos, Kos, Leros, Chios) pentru a ţine sub control numărul migranţilor care ajung în Grecia din Turcia vecină.Condiţiile de viaţă din tabăra Samos, mai mică decât Moria, numărând circa 6.000 de persoane - în timp ce capacitatea prevăzută iniţial era de 650 de solicitanţi de azil - sunt de asemenea foarte dificile: condiţii de igienă necorespunzătoare, incendii frecvente, altercaţii între migranţi.Taberele solicitanţilor de azil din Grecia sunt în carantină de la jumătatea lui martie, dar restul ţării a revenit la normal la începutul lui mai.Această situaţie a făcut să crească tensiunile mai ales în taberele suprapopulate de pe insule unde numărul cazurilor de coronavirus a fost doar de ordinul zecilor până la începutul lui septembrie.Potrivit autorităţilor, în tabăra de refugiaţi din Samos au fost detectate 21 de cazuri de COVID-19 până în prezent.