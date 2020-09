Masca de protecție ar putea să nu mai fie obligatorie la școală. Județul Harghita cere ca purtarea acesteia să fie opțională

16:00

George Simion, unul dintre liderii formațiunii politice AUR, a fost surprins de jurnaliștii Realitatea Plus în timp ce schimba ilegal plăcuțele de înmatriculare ale autocarului cu care ar fi venit o parte dintre manisfestanți pentru a protesta în Piața Victoriei, împotriva purtării măștilor. Întrebat despre „incident”, George Simion a recunoscut că a schimbat plăcuțele, adăugând […] The post Cum a fost filmat liderul manifestanților ”anti-mască” din Piața Victoriei?! Imaginile sunt probe clare împotriva lui appeared first on Cancan.ro.