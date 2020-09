Traian Băsescu, testat pentru COVID-19 și antidrog. Atac dur la adresa Gabrielei Firea

19:10

Violonista Consuela Bonita Besu a lăsat în urmă orchestre faimoase din Italia, unde a locuit vreme de zece ani, pentru un proiect de suflet în țara natală, alături de soțul ei. Nu-i pare rău nici măcar o secundă. CITEȘTE ȘI: AU SPUS TOT DESPRE RELAȚIA LOR! GEORGIANA LOBONȚ ȘI ARMIN NICOARĂ, FAȚĂ ÎN FAȚĂ LA ”VORBEȘTE […] The post Proiectul de suflet al Consuelei pentru care a renunțat la orchestre faimoase din Italia: ”Nu îmi pare rău!” VIDEO appeared first on Cancan.ro.