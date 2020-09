Pandemia de COVID-19 are un impact devastator asupra celor mai vulnerabile categorii de populaţie (ONG)

05:30

''Schitt's Creek'' a fost desemnat cel mai bun serial de comedie în cadrul celei de-a 72-a ediţii a galei de decernare a premiilor Primetime Emmy, desfăşurată duminică seară la Los Angeles, relatează AFP şi Reuters. În aceeaşi categorie au mai fost nominalizate producţiile "Curb Your Enthusiasm" (HBO), "Dead to Me" (Netflix), "The Good Place" (NBC), "Insecure" (HBO), "The Kominsky Method" (Netflix), "The Marvelous Mrs. Maisel" (Amazon Prime Video) şi "What We Do in the Shadows" (FX).Creat de Dan şi Eugene Levy, ''Schitt's Creek'' este un serial de comedie canadian, ajuns la cel de-al şaselea sezon, despre o familie privilegiată care se confruntă cu probleme financiare. Actorii Eugene Levy şi Catherine O'Hara interpretează rolurile principale. Serialul a trecut aproape neobservat timp de patru sezoane, după care a cunoscut succesul prin preluarea sa de către Netflix. Deşi nu a fost nominalizat până în prezent la niciun premiu Emmy, în cadrul ediţiei de anul acesta a fost recompensat cu toate trofeele din categoria producţie de comedie: Eugene Levy, desemnat cel mai bun actor în rol principal într-un serial de comedie, Catherine O'Hara, cea mai bună actriţă în rol principal într-un serial de comedie, Annie Murphy, cea mai bună actriţă într-un rol secundar într-un serial de comedie, Dan Levy, cel mai bun actor într-un rol secundar într-un serial de comedie, Andrew Cividino şi Daniel Levy, pentru cea mai bună regie, iar Daniel Levy, cel mai bun scenariu.În 2019, la această categorie s-a impus serialul "Fleabag".Cea de-a 72-a gală de decernare a premiilor Primetime Emmy, echivalentul Oscarurilor pentru producţiile de televiziune, se desfăşoară la Staples Centre din Los Angeles, în cadrul unei ceremonii virtuale, prezentate de Jimmy Kimmel.