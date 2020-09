Temperaturi ireale în această dimineață, în România. Ce oraș a înregistrat 0 grade Celsius în termometre

00:10

Crima din Ardeal, de la finalul lunii iulie a acestui an, a îngrozit România! Un taximetrist orbit de gelozie și-a omoât propriul copil, de opt ani, înjunghiindu-l cu un cuțit, pe bancheta din spate a mașinii. L-a abandonat și a plecat. Când a fost depistat, a vrut să-și ia viața, dar a fost salvat. Acum […]