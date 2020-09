În Italia continuă alegerile locale şi regionale, la care candidează şi 51 de români, ca şi referendumul vizând reducerea numărului de parlamentari

12:20

Ducu Bertzi s-a născut la 21 septembrie 1955, la Sighetu Marmaţiei, judeţul Maramureş, unde a urmat cursurile gimnaziale, pe cele ale Liceului "Dragoş Vodă" şi pe cele ale Şcolii de muzică. În 1979 a absolvit Facultatea de Mecanică Fină a Institutului Politehnic din Bucureşti şi până în 1990 a lucrat în Bucureşti ca subinginer, apoi, timp de doi ani a lucrat la "Curierul naţional" ca director al Departamentului de Publicitate, conform site-ului artistului, http://www.ducubertzi.ro/.Din 1973 a început să cânte muzică folk, iar debutul pe o scenă de prestigiu a avut loc în 1976, la un spectacol al Cenaclului Flacăra, cu piesa "Ţara de pripas", pe versurile lui Alexandru Vlahuţă. Din toamna aceluiaşi an, a cântat la Casa de Cultură a Studenţilor şi, în paralel, în căminele studenţeşti alături de alţi colegi într-un mini cenaclu ("Miraj"). Din 1977 începe să cânte în grupul SONG condus de Ioan Luchian Mihalea, până în 1981.Consacrarea în Cenaclul Flacăra a venit la 20 octombrie 1979, pe scena Teatrului "Ion Creangă", cu piesa "Când s-o-mpărţit norocu", iar în mai puţin de o lună, cântecul a fost înregistrat la radio. Din 1985, după desfiinţarea Cenaclului, a înregistrat piese noi care au devenit şlagăre: "Şi de-ar fi", "Trece dorul", "Floare de colţ" etc. Prima jumătate de album este înregistrată la Electrecord în 1987 pe disc de vinil. După 1990 apare de diferite casete audio-compilaţii de Crăciun.Primul album de autor în format casetă audio şi CD a fost lansat în 1997 - "Dor de ducă" şi, în 1998, Revista Actualitatea Muzicală l-a desemnat "Cel mai popular şi bine vândut album". În 2000 a lansat două materiale discografice: "Sufletul meu" şi albumul de colinde şi cântece de iarnă "Poveste de iarnă". Au urmat albumele "Cântece din Maramureş" (2004), "Seara de Crăciun" (2005) şi "Best of '06" (2006).În 1998 a început turneele în străinătate: Franţa (Montpellier, Sete, Paris, Marsilia), Belgia (Bruxelles), Germania (Koln, Dusseldorf, Hanovra, Saltzgiter, Frankfurt, Aachen, Gumersbach), Austria (Graz, Viena), Ungaria (Szeghed, Budapesta, Gyula), Italia (Roma, Milano, Torino, Viterbo), Spania (Madrid, Alcala de Henares, Barcelona), Marea Britanie (Londra), Tunisia (Tunis, Bizerte), Maroc (Rabat), Israel (Ierusalim, Tel Aviv, Haifa), SUA (New York, Washington, Boston, Chicago, Los Angeles, San Francisco, Las Vegas, Miami, Portland, Seatle, Detroit, Dallas), Canada (Toronto, Montreal, Otawa, Windsor, Kitchener, Calgary, Edmonton, Vancouver), Irlanda (Dublin), Moldova (Balti, Soroca, Leova, Cahul, Chişinău, Floreşti), Ucraina (Cernăuţi), Grecia (Salonic), Cipru (Nicosia), Australia (Brisbane, Melbourne), Noua Zeelandă (Auckland), Cehia (Praga), Finlanda (Helsinki).În 2000 a primit premiul pentru întreaga activitate la festivalul "Om Bun", premiu pentru cea mai bună evoluţie folk, premiu pentru cel mai bun album al anului - "Sufletul meu", scrie site-ul http://www.srr.ro/. Foto: (c) GRIGORE POPESCU / AGERPRES FOTO Cu Victor Socaciu la a III-a ediţie a Galei folk "Om bun", 2007. Din noiembrie 2003 realizează proiectul "Ducu Bertzi şi invitaţii săi". În cadrul acestuia, alături de Florian Pittiş, Marius Baţu, Mihai Neniţă, realizează o serie de spectacole la Teatrul Nottara, ulterior urmând peste 50 de spectacole în ţară şi în străinătate. În aprilie 2006, proiectul este prezentat la TNB - Sala Atelier, iar o parte din concert se regăseşte pe CD-ul "Ducu Bertzi şi Florian Pittiş în concert" (2009). Tot în 2009 lansează un nou album de colinde - "Colinde, colinde". Concertul integral "Ducu Bertzi şi Florian Pittiş în concert" a fost lansat în 2010, în format DVD. Foto: (c) AGERPRES FOTOCu Florian Pittiş şi Marius Baţu, 2007. Începând cu 1995, a decis să se ocupe de realizarea de emisiuni radiofonice de muzica folk, între care amintim: "Pe cine şi câte cărări", "Spiritul Libertăţii" (Radio Bucureşti). Din 1997, alături de Mihai Cosmin Popescu, a realizat la Radio România Actualităţi, emisiunea "Omul cu chitara", iar din 2005, la Radio Bucureşti, a realizat "Clubul de joi seară", împreună cu Maria Gheorghiu, conform sursei amintite.În 2005 începe proiectul "Folk prin licee", continuat de colegii din radio (Manuela Popescu) sub titulatura "Folk fără vârstă", iar în 2013 iniţiază proiectul "Gala Floare de colţ" la Sighetu Marmaţiei. Tot în 2013, la iniţiativa sa, Sectorul 3 Bucureşti lansează seria de concerte "Flori pentru suflet: Remember Florian Pittiş" desfăşurate în preajma Floriilor. Din 2014 începe să realizeze la TVR2 emisiunea "Omul cu chitara". Foto: (c) ALEX TUDOR / AGERPRES FOTOConcert extraordinar în memoria lui Florian Pittiş, 2013. Cu Teo Boar, Mircea Vintilă, Ducu Bertzi, Marius Baţu şi Mircea Baniciu. De-a lungul carierei, a fost răsplătit cu numeroase premii şi distincţii: premiul "ARTE" pentru proiectul cultural "Marţi la ceasul bun" (2004); premiul pentru proiectul cultural "Ducu Bertzi şi prietenii săi" (2005); "Diploma de Excelenţă" pentru rolul avut în istoria Televiziunii Române acordată cu ocazia jubileului TVR3 (2006); premiu pentru "Cel mai bun proiect discografic - "Ducu Bertzi & Florian Pittiş în concert" acordat de Radio România (2010).Este cetăţean de onoare al municipiului Sighetu Marmaţiei (2007) şi a primit distincţia "Crucea Moldavă" oferită de către Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Preafericitul Părinte Daniel, ca expresie a preţuirii deosebite şi ca binecuvântare sfântă (2007), mai precizează site-ul http://www.srr.ro/.În 2019 a început seria de concerte "Folk de colecţie", alături de Vasile Şeicaru şi Victor Socaciu, în întreaga ţară, serie care continuă şi în 2020.AGERPRES/(Documentare - Marina Bădulescu, editor: Cerasela Bădiţă, editor online: Ady Ivaşcu)