Avertismentul specialiștilor americani: COVID-19 este transportat în aer și răspândit de aerosoli. Spațiile interioare prost ventilate sunt deosebit de periculoase

16:30

Cântăreaţa Pamela Hutchinson, membră a grupului The Emotions, cunoscut mai ales pentru single-ul „Best Of My Love”, a murit la vârsta de 61 de ani, informează BBC, conform news.ro. Ea a fost cea mai tânără dintre cele patru surori din grup (din care a făcut parte alături de Sheila, Wanda şi Jeanette Hutchinson), iar anunţul […]